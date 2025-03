Tg News – 13/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mosca boccia la tregua, “Serve soltanto a Kiev” - Paura a Napoli per terremoto magnitudo 4.4 - Elezioni comunali, si vota il 25 e 26 Maggio - Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna - Delitto Garlasco, Sempio in caserma per prelievo Dna - Rapinatore ucciso sulla Cassia, arrestato vigilante che gli sparò - Papa Francesco, 12 anni fa l’elezione - L’agenzia Italpress lancia il notiziario “La Voce della Difesa” - Previsioni 3B Meteo per 14 Marzo mrv