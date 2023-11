Tg News – 13/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il garante a Cgil e Uil: mancano requisiti per sciopero generale - Hamas esclude scambi parziali di prigionieri - Morta Indi, il papà: "Siamo affranti e pieni di vergogna” - Eredità Lollobrigida: per Piazzolla condanna a 3 anni - Confindustria critica la manovra del governo - Legnano: spara a compagna e poi si suicida - Open Fiber, a Cervinia banda ultralarga per la Coppa del Mondo di sci - Previsioni 3B Meteo 14 Novembre gsl