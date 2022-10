Tg News – 13/10/2022

In questa edizione: - Liliana Segre apre la 19° legislatura al Senato - La Commissaria Ue per la Salute incoraggia a vaccinarsi - Carlo e Camilla, incoronazione il 6 maggio 2022 - Il viaggio del cavallo Persano per la salute mentale arriva a Roma gls/gtr