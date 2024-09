Tg News – 12/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Bce taglia i tassi di altri 25 punti - Ok della Camera a norma su detenute madri - Mattarella: “I morti sul lavoro sono offesa a coscienza collettiva” - Schillaci: “Arresto in flagranza contro aggressioni ai sanitari” - Raid israeliano su scuola a Gaza, 18 vittime - Bombardamento in Donetsk, uccisi 3 operatori della Croce Rossa - Funerali di Luca Giurato domani nella Chiesa degli Artisti a Roma - Moles (AU) "Informazione e strumenti al servizio del consumatore" - Previsioni 3B Meteo 13 Settembre mrv