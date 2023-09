Tg News – 12/9/2023

I fatti del giorno: - Kata, svolta nelle indagini a Firenze: 5 indagati - Uragano in Libia, 10.000 dispersi, migliaia di vittime - Migranti, sbarchi continui a Lampedusa - Trovato in strada con traumi alla testa, muore a 18 mesi - Meloni: “Manovra con poche risorse, la vera sfida” - Nell’area Ocse 14% senza diploma, in Italia il 22% - Ue, Gentiloni "Serve accordo sulle regole fiscali entro fine 2023" - Previsioni 3B Meteo 13 Settembre gsl