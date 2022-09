Tg News – 12/9/2022

In questa edizione: - Ritorno a scuola, Bianchi "No settimana corta" - Ministri Ue Finanze "Dal 2023 minimun tax per le imprese" - Lavoro, difficoltà per 9 milioni di persone - Siccità, la peggior crisi da 500 anni in Europa gtr/