Tg News – 12/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Motonave affonda vicino a Grado, salvi 76 passeggeri - Avvocato napoletano indagato per morte 31enne sul kayak - Stupro di gruppo, condannati calciatori Lucarelli e Apolloni - Indagata per truffa la presunta veggente di Trevignano - Macron: “No a scellerate alleanze tra estremisti” - Mattarella in Confcommercio: “L’Italia ha stupito per la ripresa” - Fascicolo sanitario, entro 2024 prenotazione visite e pagamento ticket - Arriva a Torino l'escape museum dedicato all'educazione finanziaria - Previsioni 3B Meteo 13 Giugno mrv