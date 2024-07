Tg News – 11/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Incendio alla Cattedrale di Rouen, erano in corso lavori - Inchiesta Liguria, Toti resta ai domiciliari - Nuova esplosione a Stromboli, nube di cenere sull’isola - Aeroporto Malpensa ufficialmente intitolato a Berlusconi - Figli di Borsellino citano Presidenza Consiglio e Viminale - Condannata a 14 anni sorella del boss Messina Denaro - Fedez in ospedale per emorragia - Fondazione Lottomatica, Agenda FAST per la natalità - Previsioni 3B Meteo 12 Luglio mrv