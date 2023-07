Tg News – 11/7/2023

In questa edizione: - Arriva carta “Dedicata a te” per beni di prima necessità - Vertice d’urgenza sulla quarta rata del Pnrr - Ocse: in Italia il più forte calo dei salari reali - Vertice Nato a Vilnius, da Erdogan ok alla Svezia - Oltre 30.000 reati ambientali nel 2022 - Italia nella canicola, primi giorni di Luglio più caldi di sempre - Acqua, un piano di infrastrutture per difendere “l’oro di sempre” - Previsioni 3B Meteo per il 12 Luglio mrv