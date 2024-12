Tg News – 11/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Multe no vax, nessun rimborso a chi le ha già pagate - Milano, arrestato camionista pirata che ha travolto e ucciso 34enne sulle strisce - Lampedusa, bambina aggrappata a un salvagente soccorsa in mare - Procura su Calenzano: “Lavori durante lo scarico del carburante” - Mosca "Nuovi attacchi ucraini con missili Atacms" - Usa, le impronte Luigi Mangione coincidono con quelle del killer - Assegnati i Mondiali: nel 2030 in 3 Paesi, nel 2034 in Arabia - Mattarella “Ineluttabile una riforma complessiva dell'Unione Europea” - Previsioni 3B Meteo per 12 Dicembre /gtr