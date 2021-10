Tg News – 11/10/2021

In questa edizione: - Covid-19, 2.278 casi nelle ultime 24 ore - Roma, Palazzo Chigi prende provvedimenti dopo la manifestazione no green pass sfociata in violenza - Pagamenti digitali: in netto aumento con il Cashback di Stato - Ocse e turismo italiano: dati in miglioramento, il 2022 potrebbe vedere la stessa affluenza del 2019