Tg News – 10/9/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: Bce, tassi d'interesse restano invariati, rallentano acquisti Pepp Una mostra dedicata all'empowerment femminile: "Libere di vivere" Cassazione, affiggere crocifisso in classe non è un segno di discriminazione Francia, contraccezione gratis fino ai 25 anni