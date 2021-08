Tg News – 10/8/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: Clima: surriscaldamento di 1,5 gradi in 20 anni Lamorgese: "Titolari delle attività devono controllare il Green Pass" Giannelli: "Sì al Green Pass a scuola ma occorre il personale per controllarlo" Notti delle Perseidi: 100 stelle cadenti ogni ora tra il 10 e il 13 agosto