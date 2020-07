Tg News – 10/7/2020

In questa edizione: - Alberghi, a giugno presenze -80,6% - Banche, a maggio prestiti + 1,5% su base annua - Studio Uil, in due mesi in buste paga -4,8 miliardi netti - Ponte Genova, da 330 Pmi forniture per 160 milioni