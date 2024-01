Tg News – 10/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Acca Larentia, identificate almeno 100 persone dalla Digos - Donna accoltellata in autogrill a Santo Stefano, fermato ex marito - Ex Ilva, blitz dei carabinieri in fabbrica - Scontri e saccheggi in Ecuador, è stato di emergenza - Hamas, 40 tra morti e feriti per bombardamento a Gaza - Gas, da oggi 3,5 milioni di italiani passano al mercato libero - Ucraina, Crosetto: “Passo indietro sarebbe errore drammatico” - Previsioni 3B Meteo 11 Gennaio /gtr