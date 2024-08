Tg News – 1/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Carini si ritira subito, rabbia di Meloni e Salvini contro Cio - Governo, arriva la stretta contro la Cannabis Light - L’ex presidente della Liguria Toti torna in libertà - Omicidio Sharon, in un video spuntano due persone - La Russia rilascia il reporter del WSJ Gershkovich - A Teheran i funerali del leader di Hamas - Per il Giubileo le Porte Sante saranno aperte solo a Roma - Barkee Bay e Mundys insieme per la mobilità sostenibile - Previsioni 3B Meteo 2 Agosto mrv