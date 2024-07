Tg News – 1/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Corte Suprema concede immunità parziale a Trump - In Francia la destra di Le Pen vince al primo turno - Liberi direttore ospedale Al Shifa e altri 50 palestinesi - Ragazza violentata fuori da discoteca a Pontedera, arrestato 19enne - Cade nel vano ascensore di un palazzo, muore 25enne a Brindisi - Maltempo, Valle d’Aosta tra fango e paura - Morta l’attrice Maria Rosaria Omaggio - Decathlon Italia ottiene la certificazione per la parità di genere - Previsioni 3B Meteo 2 Luglio mrv