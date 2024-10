Tg News – 1/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Scoppiano 4 pneumatici ad aereo in pista ad Orio - Sparatoria al mercato del pesce di Salerno, 2 vittime - Usa: “Iran pronto ad attacco missilistico ad Israele” - Kiev, truppe russe entrate a Vuhledar - In Thailandia a fuoco bus di studenti, 22 vittime - Inchiesta ultrà, perquisito cognato di Maldini - Stellantis prolunga fino a Novembre stop a Mirafiori - Arriva a Salerno la “talpa” di Webuild più grande d’Europa - Previsioni 3B Meteo 2 Ottobre mrv