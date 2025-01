Tg Lavoro & Welfare – 9/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - ⁠Luci e ombre per il mercato del lavoro - ⁠Unione Europea, nuove norme per la parità di genere nei board delle società - ⁠Formazione continua, così nasce una biofactory nel cuore del Lazio sat/gtr