Tg Economia – 9/6/2023

In questa edizione: - Crolla la produzione industriale in Italia - Ue, la Commissione propone budget da 190 miliardi per il 2024 - Trasporto marittimo, gli armatori chiedono più semplificazione - Per la catena VRetreats cinque nuovi alberghi in Italia abr/sat/gsl