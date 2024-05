Tg Economia – 9/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Imprese, a maggio 494 mila nuove assunzioni - In arrivo nuovi fondi europei per l’innovazione delle città - Dalla sostenibilità al digitale, certificazioni accreditate in aumento - 90 milioni per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sat/gsl