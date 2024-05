Lavoro, nasce un master per le politiche attive

FIRENZE (ITALPRESS) - Nasce il Master in Politiche Attive del Lavoro, promosso dal consorzio UniEticPmi, voluto da Cifa Italia, in partnership con Fondazione Studi e Fondazione Lavoro dei consulenti del lavoro e con Università Telematica Unimarconi. Presentato al Festival del Lavoro, a Firenze, si rivolge a laureati che intendono acquisire le competenze tecniche e trasversali necessarie per operare efficacemente in questo settore. f10/sat/gtr/gsl