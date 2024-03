Tg Economia – 7/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Bce, i tassi d’interesse restano invariati - Turismo delle radici, dalla Farnesina 5 milioni per i borghi - Assocamerestero, nel 2023 assistite 50 mila aziende - Il prezzo del gas in Europa torna ai livelli pre crisi sat/gtr