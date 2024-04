Tg Economia – 30/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 1 maggio, lo festeggeranno 300 mila occupati in più del 2023 - Inflazione, ad aprile cala ancora - Il 62% degli europei sceglie il treno per le vacanze - Industria 5.0, per i fondi Pnrr servono i decreti abr/sat/gsl