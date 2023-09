Tg Economia – 6/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il petrolio torna a salire, rincari in vista per i carburanti - In Italia sempre meno giovani, difficoltà per le aziende - Rinnovabili, dall’Ue un piano da 3.4 miliardi per il Kenya - Tasse, nuove regole su controlli e riscossione fsc/abr/gsl