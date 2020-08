Tg Economia 6/8/2020

In questa edizione: - Compravendite immobiliari, in crescita del 4.7% nel 2019 - UIL, spesi 27 MLD ma no effettiva digitalizzazione P.A. - INPS, prorogate al 31 agosto domande di bonus baby-sitting - Energia: Snam e Microsoft avviano progetto su cloud e IOT