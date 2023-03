Tg Economia – 6/3/2023

In questa edizione: - Torna Btp Italia, il titolo di Stato che “protegge” dall'inflazione - Nel 2022 nuove Start up in netto calo - Imprese, sempre più giovani scelgono l'agricoltura - Commercio al dettaglio, sempre più difficile creare un'impresa abr/sat/gsl