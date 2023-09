Tg Economia – 5/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Torna a salire la bolletta del gas - Pnrr, passi avanti a Bruxelles su terza e quarta rata - Terna, al via nuovo collegamento elettrico sottomarino sostenibile - Mancanza di manodopera, è allarme per le imprese italiane sat/gsl