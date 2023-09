Tg Economia – 4/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A luglio la disoccupazione sale al 7,6% - Per acqua e idroelettrico servono 48 mld di investimenti in 10 anni - La cattura di CO2 chiave per la competitività industriale - Imprese e sostenibilità, l'impegno aumenta ma non basta sat/gsl