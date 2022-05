Tg Economia – 4/5/2022

In questa edizione del Tg Economia: - Traffico aereo in ripresa, +52% passeggeri nel 2021 - 75 milioni per valorizzare i siti Unesco - Dal 9 maggio la “Cloud Week” di Lavoro Digitale Italia - Pericolo stagflazione su famiglie e imprese sat/gtr