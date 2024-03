Tg Economia – 4/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Case, prezzi stabili ma la domanda resta debole - Ue, via libera alla riforma delle Indicazioni Geografiche Protette - Bonus caro-mutui, in Sicilia è boom di richieste - Disoccupazione, il paradosso italiano abr/sat/gsl