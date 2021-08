Tg Economia – 3/8/2021

In questa edizione: - 38 mln per i nuovi bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ - Agroalimentare, 300 prodotti di qualità riconosciuti dall’Ue - Crollo presenze turistiche in Toscana nel 2020 - Lo Stato deve 109 miliardi ai fornitori gtr