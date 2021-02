Tg Economia – 3/2/2021

In questa edizione: - Ue, cresce l'export agroalimentare in Giappone - Crowdfunding, nel 2020 Intesa Sanpaolo ha raccolto 9,7 milioni - Da Mediolanum nasce Selfy, conto digitale per "giovani adulti" - Recovery Plan, l'economia non può più attendere mrv