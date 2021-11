Tg Economia – 3/11/2021

In questo numero del Tg Economia: A settembre torna ad aumentare l'occupazione - Ue, intesa pubblico-privato sugli investimenti per il clima - Il ritorno dei crocieristi, 6 milioni previsti nel 2022 - Superbonus, ipotesi proroga anche per le case singole fino al 2023. sat/red