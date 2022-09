Tg Economia – 28/9/2022

In questa edizione: - La guerra in Ucraina costa 2.800 mld all'economia globale - Il nuovo Governo nei primi 100 giorni deve trovare 40 mld - Ad agosto Reddito di Cittadinanza per 2,5 milioni di persone - Bonus Imu per le aziende del turismo, istruzioni per l'uso sat/gsl