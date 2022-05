Tg Economia – 26/5/2022

In questa edizione: - Bce, peggiora la stabilità finanziaria dell’Eurozona - Pnrr, 150 mln per valorizzare il patrimonio turistico-ricettivo - Ue, passi avanti verso gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Prorogati i termini di pagamento per il Superbonus 110% sat/mrv