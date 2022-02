Tg Economia – 25/2/2022

In questa edizione del Tg Economia: - Commercio extra Ue, a gennaio export in crescita - Pmi, sale a 227 mld il valore delle richieste al Fondo di Garanzia - Dal 2 marzo a Veronafiere torna Fieragricola - Da marzo scatta l’assegno unico per i figli a carico gtr