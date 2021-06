Tg Economia – 23/6/2021

In questa edizione: - Palmucci (ENIT): “Al lavoro per far ripartire il turismo" - Pro Loco, nel 2020 il Covid ha spazzato via l’80% degli eventi - Bosch, in Italia nel 2020 fatturato di due miliardi - Nuove opportunità per avviare un'impresa gtr