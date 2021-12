Tg Economia – 23/12/2021

In questa edizione del Tg Economia: Bollette, famiglie rischiano di pagare 11 miliardi in più - Ue, tassa minima del 15% per le multinazionali - Legge sui mercati digitali, Parlamento Ue apre il negoziato - Fisco, raffica di scadenze per gli italiani