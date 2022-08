Tg Economia – 22/8/2022

In questa edizione: - Contro i rincari 52 miliardi di aiuti a famiglie e imprese - Riparte il settore culturale, +14% visite a musei - Siccità, annata difficile per l'olivicoltura - Giustizia tributaria, nei concorsi anche i laureati in Economia sat/gsl