Tg Economia – 22/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Intelligenza Artificiale, 218 mila dipendenti pubblici a rischio - Specializzazione intelligente, al via incentivi per imprese del Sud - Le aziende del software puntano su Transizione 5.0 - Social media, nuovi modi per stanare chi evade il fisco sat/fsc/gsl