Tg Economia – 22/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Conti pubblici, deficit e debito in calo - Imprese culturali, 300 mila assunzioni nel 2023 - Turismo, in estate 66 milioni di arrivi - Fisco, ravvedimento speciale per regolarizzare i debiti abr/sat/gsl