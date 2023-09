Tg Economia – 20/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Imprese, tra fallimenti e liquidazioni persi 81 mila posti di lavoro - Pnrr, via libera Ue alle modifiche sulla quarta rata - Italia-Corea del Sud, crescono i flussi turistici - Pil italiano in calo, tra i peggiori in Europa abr/gtr