Tg Economia – 2/9/2022

In questa edizione: - Per 36 mila imprese la transizione digitale 4.0 entro il 2024 - Mercato dell'auto, balzo in avanti ad agosto - Conti pubblici, avanzo di 650 milioni - Meno burocrazia per chi apre un'attività fsc/abr/gsl