Tg Economia – 2/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La manovra da 28 miliardi diventa legge - Nel 2024 il Pil del Mezzogiorno crescerà dello 0,6% - Feste in agriturismo per 2 milioni di famiglie - Fisco, dai giganti del web elusione miliardaria abr/sat/gsl