Tg Economia – 19/1/2022

In questa edizione: Cresce ancora l'export, a novembre +16,8% su base annua - Covid, Inps “Il Paese ha tenuto nonostante le difficoltà” - In 10 anni cresciuti del 14% i turisti spagnoli in Italia - Sismabonus ed ecobonus, tutte le novità della legge di bilancio. sat/