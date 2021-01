Tg Economia – 18/1/2021

In questa edizione: - Dipendenti pubblici, retribuzioni su dell'1,5% in 5 anni - Cultura, da Fondazione Cariplo 3 milioni per 25 iniziative - UE, in lieve recupero il mercato del lavoro - Turismo invernale, per le regioni servono 4 miliardi di ristori mrv