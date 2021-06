Tg Economia – 17/6/2021

In questa edizione: - 14,7 mld per un’Europa più sana, verde e digitale - Nestlé, 4 mld di valore condiviso in Italia nel 2020 - Sport e turismo insieme per far ripartire l'Italia - Reddito di cittadinanza, ecco perché bisogna cambiarlo gtr