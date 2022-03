Tg Economia – 14/3/2022

In questa edizione del Tg Economia: - Ucraina, Bankitalia: forte incertezza sull'economia mondiale - Confcommercio, fare di più contro il caro-bollette - Lavoro, assunzioni in crescita del 13% a marzo - In Italia l'evasione fiscale ammonta a 110 miliardi di euro abr/mrv