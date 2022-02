Tg Economia – 14/2/2022

In questa edizione del Tg Economia: - 106 mila nuove partite Iva nel quarto trimestre 2021 - Pnrr, al via il progetto sul "Turismo delle radici” - Genertel Sci, arriva l'assicurazione per gli sport invernali - Pil +6,5% nel 2021, ma restano le incognite per il 2022 gtr